100 bougies pour Mémé Marie Jeanne

Marie Jeanne née Dagard, épouse Barcatoula a fêté ses 100 ans. Née le 24 janvier 1920, celle surnommée affectueusement "Mémé Marie Jeanne" a d'abord vécu à Piton Saint-Leu et, suite à des problèmes de santé, est venue habiter au Tampon dans une famille d'accueil, en 1995.



Elle a ainsi adopté cette famille qui est devenue la sienne depuis et cette famille l'a adoptée. Elle a vu grandir les enfants, Giovanni, Gianni, Nadia, Daniela, Jessica, puis arriver les belles filles, les gendres, les petits enfants. Elle a également un fils, Henri, qui vient la voir régulièrement, avec sa famille, sa femme, sa fille Laurence et ses deux petites filles, Vanille et Capucine.



Marie Jeanne a encore toute sa mémoire et sa lucidité. Elle n'est cependant plus aussi mobile et a des difficultés à articuler. Elle a des préférences pour son alimentation, reste très coquette et adore les parfums.



Elle a également ses têtes ! Elle a ses infirmiers qu'elle voit avec joie tous les jours, de grands gaillards qui la bichonnent. Elle a également une complicité touchante avec Charles et France, ses parents d'accueil.



"Aujourd'hui, nous avons eu la chance qu'elle nous ait permis de fêter ses 100 ans, un magnifique cadeau. Tous ses amis étaient présents, son fils, sa famille. Le maire du Tampon est venu lui rendre hommage avec un superbe gâteau. Elle a eu la joie de pouvoir échanger avec Bobby, de Freedom et fière qu'il lui souhaite son anniversaire, merci à toute l'équipe d'être toujours présente dans le quotidien des Réunionnais. La famille et tous ses amis remercient tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre pour que ce soit une belle fête", indique une de ses proches.