100 bougies pour Marie-Ange Grimaud

Gayar comme l’habitante de Bois de Nèfles ! Marie-Ange Grimaud fête son anniversaire ce jeudi 4 octobre 2018 à son domicile.



Deux de ses filles et un de ses fils effectuaient même le déplacement depuis la métropole afin de célébrer avec elle ses 100 ans.

Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, le président du Conseil départemental, également deuxième adjoint de la ville, Cyrille Melchior, et la conseillère municipale du quartier, Josie Bourbon, se joignaient à eux.



Marie-Ange, ancienne femme au foyer, élevait 10 enfants. 15 petits-enfants et 27 arrière-petits-enfants font son bonheur. Son secret pour rester en forme ? La marche réalisée régulièrement par la gramoune dans sa cour.



Champagne, gâteau, repas en famille… Les ingrédients du bonheur et aussi peut-être de la… longévité !