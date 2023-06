Société 100 ans pour Louis Théogène Lebeau, né à Sainte-Suzanne et installé en Guyane

Louis Théogène Lebeau, né à Sainte-Suzanne le 1er juin 1923, a célébré son 100e anniversaire, entouré de ses proches. Par N.P - Publié le Samedi 10 Juin 2023 à 07:48

Louis Théogène Lebeau a fêté ses 100 ans. C'est entouré de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants que le centenaire a célébré son anniversaire.



Né le 1er juin 1923 à Sainte-Suzanne, Louis Théogène a vécu les 35 premières années de sa vie à Saint-André. Il s'est marié en 1951 à Liliane Bernadette Girardot, restée son épouse pendant 70 ans avant de s'en aller à l'âge de 96 ans. Ensemble, ils ont eu 8 enfants dont sont nés 17 petits-enfants et 13 arrières-petits-enfants.



En 1958, Louis Théogène avait quitté son île pour s'installer à Madagascar où il était devenu agriculteur à son compte, à Babetville Sakay. Il a aussi vécu 9 ans à Mabnourguet, dans l'Hexagone, avant de partir pour la Guyane en 1977 avec le BUMIDOM. Il réside aujourd'hui toujours en Guyane, à la Carapa Macouria. Il a d'ailleurs, selon l'un de ses enfants, reçu le titre de citoyen d'honneur de la part du maire "car c'est le seul centenaire homme de la commune".