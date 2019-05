<<< RETOUR Ville de Saint Paul

100 % Afrique pour les festivités du 11 mai au centre de Saint-Paul





De même, il s’est organisé une déambulation de “170 kaf”, rappelant l’année de célébration de nos 170 ans d’abolition de l’esclavage, dans les rues du centre-ville sur les sons rythmés des percutions. Une arrivée remarquable au débarcadère qui a suscité la curiosité des passants.



Une pause au son du moringue devant les statuettes de la route des esclaves et des engagés sur la promenade des canons en signe de recueillement. Il est venu ensuite un spectacle à la Place du Débarcadère où les troupes “170 kaf”, Maliba léla, et des artistes tels que Destyn Maloya et Gramoune Sello ont célébrés tous ensemble l’Afrique, et le Maloya, notre tradition, notre patrimoine.



Tandis que résonnaient les tambours, que l’on « sacouyé » le kayamb et que l’on « écrasé » nout Maloya, de l’autre coté de la ville une ambiance chaleureuse, conviviale et familiale y régnait. Des milliers de personnes ont sillonné les ruelles du festifood prévu pour l’occasion et appréciant ainsi leur repas devant le film « Case Départ », diffusé sur écran géant en plein air. D’autres préféraient s’arrêter à la longère du Marché Couvert animé en spectacles de chants, d’ateliers de bodypainting, de sérigraphie tote bag, d’accessoires et de vêtements africains…



Il y en avait pour tous les goûts… Un moment de partage et de convivialité qui a su conquérir les milliers de personnes présentes. L’après-midi aux couleurs de l’Afrique a débuté dans la rue du Général de Gaulle avec une réalisation de fresque en l’honneur du Mozambique. Sur le même ton, un show mode s’est déroulé avec des modèles féminins apprêtées en vêtements africains.De même, il s’est organisé une déambulation de “170 kaf”, rappelant l’année de célébration de nos 170 ans d’abolition de l’esclavage, dans les rues du centre-ville sur les sons rythmés des percutions. Une arrivée remarquable au débarcadère qui a suscité la curiosité des passants.Une pause au son du moringue devant les statuettes de la route des esclaves et des engagés sur la promenade des canons en signe de recueillement. Il est venu ensuite un spectacle à la Place du Débarcadère où les troupes “170 kaf”, Maliba léla, et des artistes tels que Destyn Maloya et Gramoune Sello ont célébrés tous ensemble l’Afrique, et le Maloya, notre tradition, notre patrimoine.Tandis que résonnaient les tambours, que l’on « sacouyé » le kayamb et que l’on « écrasé » nout Maloya, de l’autre coté de la ville une ambiance chaleureuse, conviviale et familiale y régnait. Des milliers de personnes ont sillonné les ruelles du festifood prévu pour l’occasion et appréciant ainsi leur repas devant le film « Case Départ », diffusé sur écran géant en plein air. D’autres préféraient s’arrêter à la longère du Marché Couvert animé en spectacles de chants, d’ateliers de bodypainting, de sérigraphie tote bag, d’accessoires et de vêtements africains…Il y en avait pour tous les goûts… Un moment de partage et de convivialité qui a su conquérir les milliers de personnes présentes.



Ville de Saint Paul





Dans la même rubrique : < > Gymnastique rythmique : Saint-Paul accueille un nouveau club ! Fermetures de rues et accès à la plage des Roches Noires interdite