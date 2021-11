10 parlementaires alertent le ministre des Outre-Mer sur la situation d'Air Austral

Monsieur le Ministre,

Ce dimanche 14 novembre 2021, une mobilisation collective en soutien à Air Austral, notre compagnie

aérienne régionale, s’est tenue devant la Préfecture de La Réunion à Saint-Denis.



Les salariés et leurs proches, les syndicats, les députés et les élus du conseil régional ont parlé d’une

même voix pour porter un projet local pour préserver notre identité locale et lutter contre notre

désenclavement aérien.



Créée sous le nom de « Réunion Air Service », Air Austral est une Société Anonyme à Conseil

Administration immatriculée au RCS de Saint-Denis en février 1982. La forme juridique a été modifiée

en mars 2015, suite au rapport de la Chambre régionale des comptes qui pointait du doigt le cumul de

mandats tenus par des élus locaux.



Avec la crise sanitaire en cours, la situation financière d’Air Austral est très délicate. L’existence de la

compagnie régionale, dont le capital est en majorité composé d’acteurs publics, est en danger. La crise

perdurant, même avec des aides de la Région et de l’État via le PGE, nous nous interrogeons sur la

stratégie différenciée pour soutenir les compagnies Air France et Corsair d’une part, et Air Austral

d’autre part.



Des nouvelles orientations sont possibles mais il faudra mener une politique d’innovation courageuse

pour attirer des investisseurs privés, avec le soutien de l’État, et tendre vers un modèle économique plus

adapté au secteur aérien.



L’État doit accompagner pleinement Air Austral dans son développement et dans la structuration de sa

dette. Les Réunionnais attendent de votre gouvernement la prise en compte de la spécificité locale de

notre île et de notre nécessaire autonomie dans la zone océan Indien.



À l’occasion de votre venue prochaine dans notre île, nous souhaiterions donc nous entretenir avec vous

afin d’établir ensemble les pistes de soutien pour Air Austral.



Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération.



Philippe NAILLET, Député de La Réunion

Nathalie BASSIRE, Députée de La Réunion

Nassimah DINDAR, Sénatrice de La Réunion

Jean-Louis LAGOURGUE, Sénateur de La Réunion

Karine LEBON, Députée de La Réunion

David LORION, Député de La Réunion

Viviane MALET, Sénatrice de La Réunion

Jean-Luc POUDROUX, Député de La Réunion

Nadia RAMASSAMY, Députée de La Réunion

Jean-Hugues RATENON, Député de La Réunion