10 octobre : Le front de mer piétonnisé, vien bat karé somin bord’mer !

Vous recherchez une idée de sortie ce dimanche 10 octobre? Rendez-vous sur le Front de Mer de Saint-Paul ! Depuis le 3 octobre, la Ville de Saint-Paul dynamique et innovante, a piétonnisé son Front de mer afin de permettre au public de profiter de cet endroit très apprécié. Réservé aux piétons entre la rue Louis-LÉPINAY et la rue SUFFREN, le boulevard du Front de mer accueillera de façon exceptionnelle des ateliers à destination des petits… comme des plus grands ce dimanche 10 octobre.