10 nouveaux cas de dengue en une semaine, répartis dans l'ouest et à St-Joseph

Du 3 au 9 septembre (données de la semaine dernière en cours de consolidation), 10 cas de dengue ont été diagnostiqués et sont répartis dans les zones suivantes :



Dans l’ouest : St-Paul - Gare routière et Étang (2 cas), St-Gilles-les-Hauts (2 cas), St-Paul - Bois de Nèfles, Le Guillaume et La Saline (1 cas chacun), Le Port (1 cas), St-Leu (1 cas)

A St-Joseph (1 cas)



Au total depuis le début de l’année 2018, l'Agence Régionale de Santé enregistre 6 573 cas de dengue, 140 hospitalisations pour dengue, 443 passages aux urgences, 4 décès dont 3 ont été considérés, après investigations, comme directement liés à la dengue.



Depuis le début de l’année 2018, on estime à plus de 22.000 le nombre de personnes ayant consulté leur médecin traitant pour des symptômes évoquant la dengue