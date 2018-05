10 mai : Des militants associatifs ont rendu hommage aux esclaves

Les associations Somin Simandel, MLK et Laklarté se sont recueillies ce jeudi devant la stèle dressée sur le front de mer de Saint-Denis en commémoration du 10 mai. Un hommage a été rendu aux 25 esclaves exécutés le 10 avril 1812 à cet endroit et 25 hommes sur les 145 qui s'étaient révoltés à Saint-Leu pour réclamer leur liberté.



Le 10 mai correspond à l'adoption par le Parlement de la loi Taubira "reconnaissant la traite négrière transatlantique et l'esclavage".



"Certes, le 20 décembre, est beaucoup plus ancré dans l'esprit des Réunionnais. Ce jour où toute La Réunion célèbre l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage à La Réunion est même devenu la fête de la liberté. Néanmoins, cela ne doit pas nous empêcher de commémorer le 10 mai, jour où la France a déclaré la traite négrière et l'esclavage : 'crime contre l'humanité'. En effet, cette initiative a pour but d'engager une réflexion générale sur la mémoire de l'esclavage, longtemps refoulée", a déclaré Jean-Max Boyer.



"Les festivités du 20 décembre ne doivent pas servir d'excuse pour ne pas commémorer le 10 mai. En effet ce sont deux évènements complètement différents avec des symboliques différentes : le premier marque l'abolition de l'esclavage quand le deuxième amène la ré-humanisation de nos ancêtres qui du temps de l'esclavage étaient considérés comme des animaux, des meubles.



Dans d'autres territoires français d'Outre-Mer, à l'image de La Nouvelle Calédonie, des cérémonies ont été organisées où les autorités ont procédé à un dépôt de gerbe.



Paradoxalement, à La Réunion, seuls des militants associatifs se sont recueillis devant la stèle à St-Denis".