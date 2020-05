Courrier des lecteurs 10 mai 1981,François Mitterrand élu Président de La République : Héritage et Espérance ! Par Salim Nana-Ibrahim - Publié le Samedi 9 Mai 2020 à 14:45 | Lu 84 fois

Le 10 mai 1981, le souffle de l’espérance, telle une déflagration submergea la France !



François Mitterrand prit le pouvoir suprême de la Vème République, ce qui était jusqu’alors impossible pour la gauche. Rappeler l’histoire, se souvenir, permet de se construire.



Se souvenir que pour triompher, il y eut un long travail de co-construction programmatique, porteur d’espoir pour les classes populaires et moyennes et surtout une vision politique, celle du rassemblement de la gauche.



Se souvenir car pour tous les français, l’œuvre législative, immense, changea radicalement le pays.



Le 10 mai 1981 enclencha une amélioration indiscutable du point de vue des libertés individuelles et collectives, renforcement des libertés publiques, combat pour le pluralisme des médias, abrogation de la peine de mort, indépendance de la justice, fin des procédures d’exception, dépénalisation de l’homosexualité, liberté de réunion dans les lycées.



Le 10 mai 1981 entraîna une profonde transformation économique et sociale de notre pays en faveur des plus défavorisés. Les raisons d’être de la gauche, redistribution des richesses et protection sociale furent menés à bien, cinquième semaine de congés payés, revalorisation du SMIC et des allocations familiales, création du RMI, retraite à 60 ans.



Le 10 mai 1981 engendra une France tournée vers l’avenir faisant de l’éducation et la culture des priorités nationales, consolidation de l'école publique, prix unique du livre, augmentation du budget de la culture, fête de la musique.



La présidence Mitterrand, fut une contribution essentielle, précurseur, mondiale en matière de protection de l'environnement, en plaçant les différentes nations devant leurs droits et leurs responsabilités - Conférence Internationale sur l’Environnement à La Haye, Sommet de la Terre de Rio de Janeiro.



Le 10 mai 1981 fut la naissance d'une République décentralisée donnant un souffle inédit à la démocratie locale et aux territoires. Les Réunionnaises et le Réunionnais doivent garder en mémoire l’extraordinaire élargissement du domaine des possibles suscité par l’élection de François Mitterrand.



Juste quelques mois après le 10 mai 1981, la journée du 20 décembre fut déclarée fériée à La Réunion. Cette décision politique forte eut un impact historique majeur. Cette prise en compte de la diversité des mémoires fut le premier pas de la reconnaissance de l'identité et de la culture réunionnaise au sein de la République.



Démocratie locale, rattrapage des prestations sociales familiales et des bas salaires avec la France hexagonale, libération des ondes FM symbolisée par « Radio Freedom », les conditions de l’émancipation ont été créées pour un nouveau modèle de société dans lequel tous les Réunionnais et Réunionnaises avaient dorénavant leurs places.

La victoire du 10 mai 1981 n’a pas résulté seulement du rejet mécanique de la droite divisée. C’est surtout, une vision politique celle de l’union de la gauche.



Le 10 mai 1981 rappelle une histoire politique simple : lorsque la gauche est unie, c'est toute la France qui est victorieuse.



Nous devons prendre conscience de l’exigence de responsabilité qu’impose cet héritage. Il appartient à chacun d’entre nous de s’en pénétrer pour guider notre espérance d’un monde social et écologique.



Salim Nana-Ibrahim

Responsable PS SAINT PAUL