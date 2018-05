10 km nocturne de St-Denis: 8ème édition de la course caritative le 19 mai prochain

L’Athlétisme Club de l’Entente du Nord organise la 8e édition du 10 km Nocturne de Saint-Denis le Samedi 19 mai prochain, à 20h, en collaboration avec la ville de Saint Denis.Un événement à visée caritative, destiné à l'Association Vaincre la Mucoviscidose. La manifestation se présentera sous forme d'une course individuelle, en présence de deux athlètes kényans. Des athlètes porteurs d'handicap feront également partis de la fête."Cette année encore, sur les 13 euros de frais d'inscription, 2 euros seront reversés à l’association. L’année dernière, 1 160 euros avaient ainsi pu être récoltés", indique l'organisation.Chaque participant se verra remettre un T-Shirt et d'autres surprises lors de la remise des dossards. Une récompense sera également remise à chaque arrivant. La clôture des inscriptions est fixée au 16 mai 2018.--Plus d'infos sur http://ententedunord974.athle.com et sur hwww.facebook.com/AC-Entente-du-Nord