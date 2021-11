Communiqué 10 jeunes du RSMA à la découverte de l'industrie sucrière

Une visite de l’usine de Bois Rouge a été organisée ce jour pour Michaël Mathaux, sous-Préfet de Saint-Benoit, et Camille Degorne, sous-Préfète chargée de mission Cohésion Sociale et Jeunesse, accompagnés d'un groupe de jeunes du RSMA. Par N.P - Publié le Vendredi 5 Novembre 2021 à 18:04

Le communiqué :



A l’initiative du Syndicat du Sucre de La Réunion, une visite de l’usine de Bois Rouge a été organisée ce jour pour Michaël Mathaux, sous-Préfet de Saint-Benoit et Camille Degorne, sous-Préfète chargée de mission Cohésion Sociale et Jeunesse.



Ils étaient accompagnés par un groupe de 10 jeunes du RSMA, une occasion de leur faire découvrir les nombreux métiers de cette industrie de pointe et de les sensibiliser au rôle primoridial de la filière Canne-Sucre-Rhum-Énergie dans l’équilibre agricole, économique, social et écologique du développement territorial réunionnais.



A l’instar de cette filière, le RSMA ouvre les portes vers une diversité de métiers potentiels pour les jeunes Réunionnais.



« Notre filière est le pilier central du développement agricole du territoire, un modèle exemplaire d’économie circulaire, le premier employeur privé de l’ile avec plus de 18 000 emplois directs et indirects, offrant une diversité de métiers. C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons aujourd’hui une délégation de jeunes du RSMA, afin de les sensibiliser à ces enjeux majeurs pour La Réunion », se réjouit Sylvie Lemaire, Déléguée Générale du Syndicat du Sucre de La Réunion.



« Il s’agit pour nos jeunes de découvrir le savoir-faire des métiers des filières agricole et agroalimentaire, ainsi que le patrimoine culturel et historique de notre île, dont la filière Canne Sucre Rhum Énergie est un élément essentiel », précise Ruddy Baret, Chef de Section au RSMA.