A la Une . 10 infractions constatées lors de contrôles de taxis, VSL et ambulances

Dans le cadre du respect de la réglementation, l'EDSR et la DEETS (Direction de l’Économie, de l’Emploi du travail et des Solidarités) ont procédé à un contrôle des transports particuliers de personnes dans la commune de Saint-Paul, à proximité du CHOR. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 3 Mars 2022 à 17:11

Ce jeudi matin, de 9h à 12h, les motocyclistes de l’E.D.S.R ont réalisé un service coordonné avec les contrôleurs de la DEETS (Direction de l’Économie, de l’Emploi du travail et des Solidarités) ayant pour objectif principal le contrôle des transports particuliers de personnes (taxis, véhicules sanitaires légers et ambulances). Cette opération s’est déroulée à proximité du Centre Hospitalier Ouest de La Réunion à Saint-Paul.



10 infractions propres à la réglementation et à la circulation de ces véhicules ont été constatées : 2 absences de terminal lumineux, 4 absences de terminal de paiement, 1 défaut d’attestation préfectorale d’aptitude physique, 2 non-présentation de carte professionnelle et, enfin, un professionnel a été verbalisé pour usage de téléphone au volant.





