10 élèves et 2 personnels signalés covid positif ce mardi

Le Rectorat fait le point ce mardi sur les signalements de cas Covid au sein des écoles et établissements scolaires de l'île. Publié le Mardi 22 Septembre 2020

Les écoles et établissements scolaires de l'académie ont procédé aujourd'hui, au signalement de 10 élèves Covid positif : 2 dans des écoles (école élémentaire 17e km, élémentaire Gabriel Macé), 3 dans des collèges (collèges Plateau Goyaves, Edmond Albius, Les Deux canons) et 5 dans des lycées (lycées Patu de Rosemont, privé sous contrat Saint-François Xavier, Mémona Hintermann Afféjee, Léon de Lepervanche). 2 personnels sont également signalés Covid positif (lycée Bel Air, rectorat).



En application protocole sanitaire et en concertation entre la préfecture, l'ARS, la mairie et le rectorat, voici les décisions prises pour des écoles ou des établissements scolaires, lorsqu'au moins une classe est concernée :



Les Avirons



Reprise à l'école élémentaire Marcel Le Guen : suivant le nouveau protocole sanitaire, reprise pour 20 élèves d'une classe qui ne sont plus considérés comme cas contacts.



Le Port



Collège Edmond Albius : maintien à domicile, dans l'attente des préconisations de l'ARS, de 10 élèves d'une classe, considérés comme cas contacts d'un élève Covid positif.



La Possession



Reprise à l'école André Malraux : suivant les préconisations de l'ARS, reprise des 25 élèves d'une classe qui ne sont plus considérés comme cas contacts.



Reprise à l'école maternelle Célimène : suivant le nouveau protocole santaire, reprise de 27 élèves d'une classe qui ne sont plus considérés comme cas contacts.



Reprise à l'école élémentaire Alain Lorraine : suivant le nouveau protocole sanitaire, reprise pour 26 élèves d'une classe qui ne sont plus considérés comme cas contacts.



Saint-Denis



Reprise à l'école Les Bancouliers : suivant les préconisations de l'ARS, reprise pour 23 élèves d'une classe qui ne sont plus considérés comme cas contacts.



Reprise à l'école élémentaire Raymond Mondon : suivant les préconisations de l'ARS, reprise pour 26 élèves d'une classe qui ne sont plus considérés comme cas contacts.



Reprise à l'école élémentaire Bory de Saint-Vincent : suivant les préconisations de l'ARS, reprise de 25 élèves d'une classe qui ne sont plus considérés comme cas contacts.



Saint-Leu



Reprise à l'école élémentaire privée sous contrat Notre-Dame des enfants : suivant préconisations de l'ARS, reprise pour 52 élèves de deux classe qui ne sont plus considérés comme cas contacts.



Saint-Pierre



Reprise à l'école élémentaire Raphaël Barquisseau : suivant le nouveau protocole sanitaire, reprise pour 15 élèves d'une classe qui ne sont plus considérés comme cas contacts.



Reprise à l'école élémentaire Alfred Isautier : suivant préconisations de l'ARS, reprise pour 15 élèves d'une classe qui ne sont plus considérés comme cas contacts.



Saint-Paul



Reprise à l'école élémentaire Louise Payet : suivant les préconisations de l'ARS, reprise pour 15 élèves d'une classe qui ne sont plus considérés comme cas contacts.



Lycée professionnel Vue Belle : maintien à domicile depuis hier, dans l'attente des préconisations de l'ARS, de 30 élèves d'une classe considérés comme cas contacts de 3 élèves Covid positif.





