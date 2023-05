10 ans du mariage pour tous : Le PS "brandit le drapeau de la diversité avec fierté"

Le communiqué :



En ce dixième anniversaire de la promulgation de la loi du “Mariage pour tous”, nous brandissons le drapeau de la diversité avec fierté, en souvenir d’un droit difficilement gagné. Dans la mesure où le Parti Socialiste s’attelle à construire un progrès humain sans frontière, l’émancipation de toutes les personnes sous notre République est notre priorité.



« Par ce texte de loi, nous avons reconnu les droits de nos concitoyens dont la citoyenneté était sournoisement contestée et nous avons ouvert des droits à tous les autres couples en France » a fermement soutenu l’ancienne gardienne des Sceaux, Christiane Taubira, à l’Assemblée nationale le 23 avril 2013 suite à l’adoption du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dit “mariage pour tous”. La France est alors devenue le 9e pays européen et le 14e pays au monde à autoriser le mariage entre deux personnes de même sexe.



C’est au terme d’un débat d’une centaine d’heures dans l’hémicycle que la loi du “Mariage pour tous” est adoptée sous la présidence François Hollande, conformément à un engagement de son programme électoral de 2012. L’adoption de la loi a été soutenue par 331 votes dont seulement 4 députés réunionnais : Éricka Bareigts, Jean-Claude Fruteau, Monique Orphé et Jean-Jacques Vlody. Nous saluons l’engagement de ces quatre députés socialistes au combat pour l’égalité. C’était le résultat de semaines de manifestations et de débats virulents à l'Assemblée Nationale qui ont précédé le scrutin, avec 4 999 amendements déposés afin de contrecarrer l’avancée sociétale portée par la gauche, et ce au sein même des rangs des députés progressistes.



“Par ce vote, nous affirmons notre soutien aux personnes homosexuelles, trop souvent victimes de discriminations et de violences, particulièrement dans le climat actuel. Ce vote consacre le mariage comme un des piliers de notre République, la famille comme une institution moderne ouverte sur son temps et sur la société" disait Éricka Bareigts après ce vote.



Promulguée le 17 mai 2013, cette loi rappelle aux citoyens français que les socialistes au pouvoir portent des actes de progrès social et sociétal. Aussi, nos combats permettent d'affirmer notre volonté de devenir un modèle de développement et d’opportunités. De même, nous revendiquons l’égalité de droits aussi bien par nos actions militantes qu’à travers nos débats parlementaires.



Nous sommes capables de grandes choses car, avec patience et détermination, le Parti Socialiste oeuvre à bâtir une France et une Réunion de demain. Nous agissons pour celles et ceux qui longtemps se sont sentis opprimés par un système traditionaliste. Nous sommes dépositaires du devoir de léguer aux générations suivantes un territoire libre, solidaire, et responsable.



“Comme sur toutes les questions de fond de notre société, le débat est important et souvent très dur.” Ericka Bareigts



Depuis l’adoption de la loi, 70 000 mariages ont uni des personnes de même sexe en France. Pour Lucile Jomat, présidente de l'association SOS Homophobie, cette loi a constitué « une vraie avancée pour les droits des personnes LGBT ». « Cette égalité devant la loi montre qu'on est des citoyens et citoyennes à part entière, et qu'il n'y a pas de raison d'être discriminant », indique-t-elle à l’occasion des dix ans de la promulgation de la loi.



Pour la Fédération du Parti Socialiste de La Réunion