Faits-divers 10 ans de réclusion criminelle pour viol et agressions sexuelles de jeunes garçons

Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 30 Juin 2020 à 08:16

Un quadragénaire a été condamné hier à 10 ans de réclusion criminelle pour un viol et trois agressions sexuelles de mineurs de moins de 15 ans, rapporte le Quotidien. Il a aussi écopé de cinq ans de suivi socio-judiciaire.



L'accusé, déjà condamné en métropole, attirait ses victimes avec des friandises ou du zamal, précise le journal. Il leur proposait ensuite parfois de garder le silence contre de l'argent.



Après avoir nié une partie des faits, il en a finalement reconnu l'intégralité lors de son audience devant la cour criminelle.