10 Réunionnais s'envolent en métropole découvrir le monde du Pro Gaming

Les vainqueurs des différentes compétitions du Run Esport qui s'est déroulé en 2021 vont se rendre en métropole pour suivre une "MasterClass" avec des acteurs du secteur professionnel du jeu vidéo. Les organisateurs veulent développer l'économie réunionnaise du gaming qui représente un vrai vivier d'emplois pour l'instant inexploité. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 6 Mars 2022 à 16:58





La récompense pour ces joueurs est une "masterclass" du 14 au 20 mars en métropole qui leur permettra de découvrir le monde professionnel du jeu vidéo. "Ils vont visiter une école de gaming, une échange de gaming, ils vont rencontrer des joueurs expérimentés et affronter des équipes professionnels", explique Kévin Alamélou, directeur de Place 2 Geek et président du Geekali.



Le jeu vidéo à La Réunion : Vivier de talents



Le RunEsport a rassemblé en 2020 plus de 1.600 joueurs et a compté l'année dernière plus de 2.200 Réunionnais. "On a une marge de progression de plus de 50%. On veut stabiliser ces joueurs, on a de nouveaux joueurs qui arrivent, de différentes tranches d'âge. On s'est ouvert à pas mal de nouveaux jeux", précise Kévin Alamélou.



L'association Geekali va agrandir son catalogue de compétitions pour la prochaine saison : "Notre fil conducteur est de proposer du contenu avec une compétition nationale, pour qu'il y ait un tournoi local", détaille le directeur de Place 2 Geek.



Le jeu vidéo : Une opportunité de développement pour La Réunion



"L'idée est de changer l'image du jeu vidéo et des joueurs. Il faut travailler sur le côté sociétal, je pense qu'on peut accompagner toutes les personnes qui sont étrangères à la pratique e-sportive et numérique, pour ainsi réduire la fracture numérique", assure Kévin Alamélou.



L'association Geekali et l'événement RunEsport ont aussi pour but de faire prendre conscience des opportunités liées aux jeux vidéos, pour ce qui est de l'économie de La Réunion et du marché de l'emploi : "L'industrie du jeu vidéo est première devant le cinéma. Elle est porteuse d'emploi. Elle permet de toucher à de nombreux corps de métier", rappelle-t-il.

Jean-Daniel fait partie des joueurs qui s'envoleront pour la mi-mars en métropole. "Zonryder" s'est en effet imposé avec son équipe "Not Even Clones" lors de la phase finale du tournoi de League of Legends du RunEsport pendant le Geekali.



Le jeune homme de 21 ans a hâte de découvrir le monde professionnel du gaming. Pour celui qui joue à League of Legends depuis 13 ans, devenir pro-gamer serait une véritable opportunité : "C'est plutôt cool de pouvoir se dire que je peux me professionnaliser là-dedans, c'est incroyable ! Parce que c'est dans mon univers depuis tout petit !"







