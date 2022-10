A la Une . 10.000 personnes attendues pour la 14e édition des Électropicales

Rendez-vous ce week-end sur le Barachois pour découvrir les 70 artistes qui se produiront pour ce retour en force des Électropicales. Rap, électro, techno ou encore reggae, Thomas Bordese, l'organisateur du festival, promet une édition "record". Par NP - Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 à 18:21

e édition des Électropicales promet au public réunionnais un week-end de fête. Pour la deuxième année consécutive, c'est sur le Barachois que se tiendra le festival. Mais avant le début des hostilités demain, c'est à l'ancien hôtel de ville qu'un public privilégié de 600 personnes va lancer la fête.



Une large place aux artistes réunionnais



"Aujourd'hui, on peut dire que les Électropicales c'est le festival de rap, électro, techno reggae de la zone océan Indien, et même de tous les Outre-mer. Cela fait 14 ans que nous sommes là et on continue à mettre un gros focus sur les artistes de La Réunion, avec 50% de locaux sur les plus de 70 artistes qui sont programmés cette année", rappelle Thomas Bordese, le chef d'orchestre des Électropicales.



"Ce choix du Barachois s'inscrit dans la démarche de faire de ce site un endroit de partage, de rencontre. Ce n'est pas qu'une route, ça doit être un endroit où les gens prennent plaisir", souligne Ericka Bareigts, la maire de Saint-Denis.



Parmi ceux qui vont monter sur scène pour mettre la musique locale en lér, Nicko Real Lion se dit impatient de faire le spectacle. "C'est vraiment incroyable de voir qu'on met des artistes réunionnais et dionysiens en tête d'affiche. On va tout donner pour faire kiffer le public", s'exclame le rappeur.

Des circassiens au milieu du public



Nouveauté de cette année, une quarantaine de circassiens ont été engagés. Dix seront présents dès ce soir à l'hôtel de ville, et les autres se produiront dans l'enceinte du festival, au milieu du public. "Les circassiens, c'est dans l'ADN du monde de l'électro et de la rave. On vient chercher les inspirations de la techno parade et de l'univers de la nuit", explique Thomas Bordese.



Rendez-vous ce vendredi pour une soirée clairement dédiée à la scène techno et électronique. Les amateurs de rap et de sonorités urbaines vont trouver leur bonheur le samedi. Malheureusement pour les retardataires, tous les billets de cette édition sont déjà partis.