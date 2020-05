A la Une . 1 nouveau cas confirmé de Covid à La Réunion

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 1 nouveau cas de coronavirus COVID-19 à La Réunion ce lundi 4 mai à 15h00, soit au total 424 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 4 mai 2020



421 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France, dont 70% sont des cas importés. 3 cas sont en cours d’investigation.



• Bilan des cas investigués :

• Contact-tracing



Près de 3500 personnes ont été appelées individuellement et suivies dans le cadre du contact-tracing.

