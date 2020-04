1 euro reversé par bouquet pour la confection de masques: Le Syndicat des fleuristes se mobilise

Des fleurs pour égayer le confinement. De plus en plus d’initiatives sont à relever ces derniers jours chez les fleuristes de l’île, qui s’organisent pour écouler leurs productions tout en participant à leur manière à la lutte contre la crise sanitaire actuelle.



Le Syndicat des fleuristes de La Réunion propose par exemple de reverser 1€ pour la confection de masques à l’attention des EPHAD de l’île pour l’achat d’un bouquet, "quel que soit l’évènement".



Pour ce faire, il vous faudra appeler un des fleuristes desservant votre zone de résidence et de passer une commande à distance avant de vous faire livrer selon votre lieu de résidence. La liste des fleuristes sera complétée au fur et à mesure