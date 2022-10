1 couple sur 6 unit natifs et non-natifs de La Réunion

L'Institut national de la statistique et des études économiques a publié une étude sur la population de La Réunion réalisée sur 30 ans. Celle-ci démontre que même si la part de natifs de l'île baisse, elle reste plus élevée que dans la plupart des régions de France.

Les données révèlent par ailleurs que Saint-Denis, Les Avirons et L'Etang-Salé sont les communes les plus cosmopolites de La Réunion. L'INSEE dévoile aussi que le territoire est devenu moins attractif au fil des années et que le solde d'arrivée sur l'île des natifs comme des personnes nées dans l'Hexagone ou dans la zone océan Indien est en baisse.L'analyse réalisée par l'INSEE montre aussi que les natifs de La Réunion ont de plus en plus de postes de cadres . Ces positions à responsabilité dans les entreprises sont toujours principalement occupées par les personnes nées dans l'Hexagone mais le taux baisse au fil des années.