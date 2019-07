A la Une ... 1° au volcan la nuit dernière, le soleil de Mardi fait du bien malgré le vent vigoureux

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html





2019 JUILLET 16 06h30 REUNION



Bonjour toutes et tous!



Photo satellite:



REMARQUES GENERALES:

1: le froid de la la nuit a bien piqué dans les hauts.





En revanche sur le littoral les températures sont restées raisonnables voyageant entre 18° et 20°. Exception notable Pont Mathurin qui affiche une minimale remarquable pour une station du littoral avec 12.7° ce matin!



2: ce matin: le soleil est majoritaire sur l'île. Des nuages trainent pourtant dans le ciel particulièrement du côté des pentes du volcan, des hauts du Sud sauvage, de la Plaine des Palmistes et localement sur le littoral Est notamment entre Sainte Rose et Saint Philippe.

Mais ils sont peu généreux en pluie.



Le thermomètre remonte lentement après 8heures. Le frais est persistant dans les hauts. Il n'est pas impossible que les 10° ne soient pas dépassés au volcan.

Sur le littoral on atteint péniblement les 25/26° vers le Port et Saint Gilles.



Cet après midi le soleil maintient sa présence ostentatoire malgré les nuages peu vaillants dans l'intérieur et sur les pentes de l'Ouest. La région de Saint Philippe/Sainte Rose est moins ensoleillée.



3: L'alizé est vigoureux comme hier. Les rafales atteignent 70km/h du côté de Gillot et peuvent approcher 80km/h à Pierrefonds.

Il devrait sensiblement ralentir sur les plages de l'Ouest par rapport à hier.

Au nord de Boucan et sur le Nord-Ouest les brises prévalent.



La haute mer est houleuse alors que sur le littoral Ouest et Sud les vagues atteignent encore plus de 2m.



4: la nuit de Mardi à Mercredi : en soirée puis dans le courant de la nuit des passages d'averses peuvent toucher l'Est et le Nord-Est.

Le thermomètre baisse rapidement dans les hauts une fois le soleil couché.



5: Mercredi et Jeudi : soleil hivernal et alizé soutenu restent d'actualité.





6: TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MARDI 16 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE: il fait frais dans les hauts malgré le soleil. Sur le littoral le vent renforce la sensation de fraîcheur localement.



SAINT DENIS: Maximum de 24/25° Celsius



LE PORT : Maximum de 25/26° Celsius



SAINT GILLES: Maximum de 26° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 24/25° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 24/25° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 23° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 23° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 24° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 24/25° Celsius



VOLCAN: Maximum de 11° Celsius



MAIDO: Maximum de 11° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 16° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 18° Celsius



CILAOS: Maximum de 19° Celsius



SALAZIE: Maximum de 19° Celsius



Sur ce je vous souhaite une excellente journée!



Patrick Hoareau.

2019 JUILLET 16 06h30Photo satellite:le froid de laa bien piqué dans les hauts. Météo France a relevé 1.2° à Bellecombe, 2.2° au Maïdo, 5° à Cilaos, Petite France et la Nouvelle . MétéoR Océan Indien rapporte 3.2° à NDame/Paix et 3.3° à l'Éco-Gite des Tamarins à 3Bassins(1790m).En revanche sur le littoral les températures sont restées raisonnables voyageant entre 18° et 20°. Exception notablele soleil est majoritaire sur l'île. Des nuages trainent pourtant dans le ciel particulièrement du côté des pentes du volcan, des hauts du Sud sauvage, de la Plaine des Palmistes et localement sur le littoral Est notamment entre Sainte Rose et Saint Philippe.Mais ils sont peu généreux en pluie.Le thermomètre remonte lentement après 8heures.. Il n'est pas impossible que les 10° ne soient pas dépassés au volcan.Sur le littoral on atteint péniblement les 25/26° vers le Port et Saint Gilles.Cetle soleil maintient sa présence ostentatoire malgré les nuages peu vaillants dans l'intérieur et sur les pentes de l'Ouest. La région de Saint Philippe/Sainte Rose est moins ensoleillée.comme hier. Les rafales atteignent 70km/h du côté de Gillot et peuvent approcher 80km/h à Pierrefonds.Il devrait sensiblement ralentir sur les plages de l'Ouest par rapport à hier.Au nord de Boucan et sur le Nord-Ouest les brises prévalent.Maximum de 24/25° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 11° CelsiusMaximum de 11° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 19° CelsiusMaximum de 19° CelsiusSur ce je vous souhaite une excellente journée!Patrick Hoareau.



PATRICK HOAREAU Lu 241 fois





Dans la même rubrique : < > Jeux des Îles: Pas d'accréditation pour Didier Robert, Cyril Melchior et Ericka Bareigts Remboursement des impôts : Attention aux mails frauduleux !