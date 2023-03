A la Une . 1 an de prison pour le chauffeur de bus ivre qui a provoqué un accident

Voici le bilan des opérations de l'Escadron départemental de la sécurité routière : Par NP - Publié le Mardi 28 Mars 2023 à 19:03

Le mercredi 8 mars 2023 à 17h30, un véhicule de transport de personnes (vide) a été impliqué dans un accident corporel de la circulation avec un véhicule léger, sur la RN1A, commune des Avirons. Les conducteurs ont été transférés en observations au CHU de St-Pierre.



Les dépistages de l'alcoolémie réalisés sur les lieux par les motocyclistes de la Rivière-St-Louis avait permis de constater que le chauffeur du bus conduisait avec un taux de 0.92 Mgr/l d'air expiré malgré l'éthylotest anti-démarrage installé sur ce type de véhicule.



Les investigations sur le véhicule et les déclarations du chauffeur ont permis d'établir que ce délinquant routier avait neutralisé l'éthylotest anti-démarrage afin de pouvoir conduire. Placé en garde à vue, le 24 mars 2023, il a été ensuite présenté en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de St-Pierre.



Il a été condamné à 18 mois emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 6 mois ferme avec aménagement, l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser dans un délai de 3 mois.



Le lundi 27 mars 2023 de 14 heures à 16 heures 30, les motocyclistes de la B.Mo St-Benoît ont réalisé un contrôle des mobilités sur le secteur de Ste-Marie et RN.2. 28 infractions ont été constatées dont 02 conduite sous l'emprise de stupéfiants, 17 conduites avec téléphone tenu en main, 04 non-respects de feu rouge, 01 défaut d'assurance et 04 infractions diverses. Deux véhicules ont été placés en fourrière.