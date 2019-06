[1.7° au Maïdo] il fait bien frais tôt ce matin dans les hauts mais le soleil compense vite

https://www.meteo974.re/

REUNION

Bonjour la Réunion!

2019 JUIN 17 05H40Graphique: températures relevées ce matin sous abri à 5heures par METEO FRANCEpoussés par les alizés des nuages sans grande prétention s'attardent dansdes régions Est et Nord de l'île. Ils ont le plus de chances de donner quelques averses sur le Sud-Est et les versant Est et Sud du volcan. En matinée ils se déchirent et laissent la prépondérance au soleil.Nuages et belles éclaircies sont de concert dans la région du volcan.Sur une large moitié Ouest de l'île la journée débute sous les meilleurs auspices malgré quelques petits nuages égarés ci ou là.est sensible mais sans excès. Les rafales peuvent tutoyer 60km/h entre Sainte Rose et Gillot et entre Pierrefonds et la Pointe au Sel. Il se modère légèrement au volcan et sur les sommets et rentre l'après midi sur les plages au sud de Boucan.La région située au nord de Boucan jusqu'à la Possession est déventée et observe des brises.Température du lagon: autour de 26° celsiusles nuages ont gagné dans l'intérieur avec un gris plus un peu plus marqué sur les hauts du Nord et du Nord-Ouest.Quelques averses très localisées et brèves se déclenchent.Sur le littoral les éclaircies gardent la main en dépit de quelques périodes nuageuses ci ou là.Les sommets regardent les nuages de haut.le ciel se dégage et les températures baissent rapidement dans les hauts.Maximum de 26° celsiusMaximum de 28° celsiusMaximum de 28° celsiusMaximum de 26° celsiusMaximum de 26° celsiusMaximum de 24° celsiusMaximum de 25° celsiusMaximum de 26° celsiusMaximum de 26° celsiusMaximum de 14° celsiusMaximum de 14° celsiusMaximum de 18° celsiusMaximum de 20° celsiusMaximum de 22° celsiusMaximum de 21° celsiusJe vous souhaite un excellent début de semaine!Cheers,Patrick Hoareau.