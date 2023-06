A la Une . 1.500 personnes rassemblées au Congrès du PLR

Plus de 1500 personnes ont participé à cet événement majeur qui a permis de revenir sur l’histoire du parti depuis sa création et de dresser les perspectives futures pour les batailles politiques à venir. Le communiqué à retrouver ci-dessous : Par NP - Publié le Lundi 12 Juin 2023 à 06:41

C’est d’abord le PLR Jeunes qui a ouvert ce congrès, illustrant le renouvellement générationnel en cours dans le parti.



C’est ensuite Karine Lebon, députée de la 2ème circonscription qui a pris la parole pour revenir sur l’importance de l’engagement de la jeunesse et dénoncer la politique ultra-libérale menée par le gouvernement.



Frédéric Maillot, député de la 6ème circonscription, a poursuivi sur la nécessité de s’engager en faveur de l’autonomie alimentaire sur notre île.



Le vice-président du PLR, Emmanuel Séraphin est intervenu en rappelant les luttes menées par le parti et la nécessité de continuer à renforcer la structuration de ce mouvement politique.



Huguette Bello, présidente du PLR, a clôturé ces prises de paroles en revenant sur les multiples batailles en cours à la Région pour défendre l’accès à l’éducation, la lutte contre les inégalités, l’importance de la transition écologique. Elle a rappelé également la brutalité de la politique menée par le gouvernement et a dénoncé la déconnexion des sénateurs réunionnais actuels qui ont voté “contre leur propre peuple et leur pays” en soutenant la réforme des retraites.







De nombreux représentants politiques de la gauche réunionnaise étaient présents.



Première force politique de La Réunion, présente dans les 24 communes de l’île, le PLR a réaffirmé sa conviction profonde d’engagement aux côtés des plus fragiles et des plus défavorisés, et la nécessaire lutte à mener pour l’augmentation des salaires et contre la vie chère.

Pour La Réunion Un témoignage vidéo d’Olivier Bancoult, président du Groupe Réfugiés Chagos, a été diffusé, réaffirmant l’importance de la solidarité internationale pour ce parti.De nombreux représentants politiques de la gauche réunionnaise étaient présents.Première force politique de La Réunion, présente dans les 24 communes de l’île, le PLR a réaffirmé sa conviction profonde d’engagement aux côtés des plus fragiles et des plus défavorisés, et la nécessaire lutte à mener pour l’augmentation des salaires et contre la vie chère.