1 300 élèves participeront au Cross Country de l’Ouest

Benjamins, poussins/poussines, minimes, cadets/cadettes… 1 300 élèves participeront au parcours Cross country qui aura lieu le mercredi 13 novembre 2019 sur le front de mer de l’Étang Saint-Paul.

Le Cross Country est une discipline ouverte à l’USEP, UNSS, IME et BTS. Cette année, le district UNSS Ouest organise la March’ Fon’ Ker (La Marche du Coeur). En s’engageant dans une démarche d’intégration de tous lors de ses grandes manifestations sportives, l’UNSS Ouest permet aux élèves porteurs de handicap de participer à une épreuve.



Près de 1 300 élèves, du collège au lycée, participeront au Cross Country, un parcours sportif qui se déroulera sur le front de mer de Saint-Paul le 13 novembre prochain. Particularité cette année, une March’ fon’ ker’ sera organisée pour les élèves porteurs de handicap.



Chaque participant sera accompagné d’un adulte (parent ou camarade valide). Le groupe d’élèves sera encadré par des professeurs d’EPS. Un diplôme sera offert à tous les participants sur la ligne d’arrivée : eau, fruits et récompenses.



Sur site, la réserve naturelle animera un stand d’information à la connaissance de la flore et de la faune du site. Une sensibilisation au développement durable sera pris en charge par la collectivité de Saint-Paul. Inscrits dans une démarche de respect de l’environnement, des jeunes officiels “brigade verte” veilleront à la propreté du site en ramassant les déchets.



Par ailleurs, afin de sensibiliser les élèves au handicap, l’association Handisport de Saint-Pierre proposera une animation en fauteuil roulant.



D’autres ateliers seront proposés aux élèves à titre d’information et de prévention : Rézo Oté, ARS, ARPS, Maison du diabète, prévention cancer, formation aux gestes qui sauvent.



Côté sport : un atelier d’initiation et de pratique du tchoukball sera animé par le club saint-paulois de Tchoukball, grâce au partenariat avec la ligue réunionnaise de tchoukball.



La remise des récompenses se tiendra à 15h30. À la clé, des médailles, des places de cinéma, des entrées pour le parc Makes Aventures et des bons de réduction de 50%.



Date limite d’inscription : le jeudi 7 novembre 2019 via OPUSS