1.000 élèves chantent Brassens au Collège de l’Étang Saint-Paul

27 classes du collège de l’Étang et plusieurs classes des écoles primaires et élémentaires des environs, soit environ 1 000 élèves, étaient rassemblées ce jeudi 12 mai dans la cour du collège de l’Etang Saint-Paul. Formant une marguerite multicolore vue du ciel, les élèves ont interprété une “chanson pour l’Auvergnat” de Georges BRASSENS et l’hymne national ukrainien, “Chtche ne vmerla Oukraïna” (l’Ukraine n’est pas morte).



Annulé deux années de suite à cause de la pandémie de Covid, ce rassemblement avait déjà eu lieu le 7 octobre 2019 où les marmailles avaient chanté pour l’exil, un texte de la chanteuse Juliette baptisé “Aller sans retour”. En 2018, cette chorale éphémère patronnée par l’Unesco, avait chanté une texte engagé de l’artiste Barbara sur le thème de l’enfance.