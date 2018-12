1 000 chanteurs pour la Journée Internationale des Droits de l’Enfant

“Cela fait longtemps que les élèves souhaitaient interpréter cette chanson, cette restitution a été plusieurs fois reportée. Elle devait se dérouler le 20 novembre à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, puis elle a été reportée suite aux derniers événements le 27 novembre. Nous voici le 10 décembre, voilà on y est”, confie en souriant Eric Jeantet le principal du collège de l’Étang.



Dans la cour, les écoliers s’activent pour former un coeur symbolique. Ils ont, pour cette occasion très spéciale, enfilé un haut rouge ou blanc.



Un coeur immense composé de 265 élèves de primaire, 19 encadrants, 645 élèves du collège et 34 enseignants, des personnels administratifs et techniques. Ensemble, ils ont interprété “Perlimpinpin” de Barbara. Un “chant difficile, mais très beau. J’avais un peu de mal à retenir les paroles”, confie Maëlly, une élève de CE1.



Composée en 1972, Perlimpinpin est une chanson engagée sur l’enfance qui martèle un message : pas de frontières, pas de patrie, pas de préférence, non aux combats. Les textes sont écrits alors que la guerre faisait rage au Vietnam.



Cette chanson a été chantée deux fois dans la cour du collège. À la fin de la seconde captation, chaque chanteur a jeté un serpentin de couleur avec un magnifique geste de semeur.



L’année dernière, les jeunes collégiens avaient chanté une chanson en catalan de Louis Llach, “L’Estaca”, chanson symbole de la lutte pour la liberté des peuples ,au-delà des couleurs, des frontières, des cultures, des langues…