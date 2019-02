08h: le temps aujourd'hui sur les Mascareignes, (VIDEO)

Bonjour la Réunion!

2: je vous propose ma vidéo

ICI

2019 Fev 20 08h15 Mascareignes1: Chaud sur les Iles Soeurs aujourd'hui. L'instabilité potentielle reste modérée alors qu'une zone d'instabilité pourrait toucher Rodrigues dans la journée. Les intempéries sur l'ouest et le sud de la Grande Ile persistent même si on devrait se diriger vers une amélioration progressive.3: à plus tard.Je vous souhaite une excellente journée de Mercredi. Prudence sur les routes...Cheers,Patrick Hoareau.