A la Une .. 06heures: humide ce matin sur l'est puis journée globalement ensoleillée et venteuse La haute mer reste houleuse

2019 MAI 29 05H55 REUNION



Bonjour la Réunion!



REMARQUES GENERALES: poussées vers nos côtes par des alizés assez vigoureux des averses touchent ce matin la moitié est de l'île . Elles peuvent remonter temporairement jusqu'à Sainte Marie.

La station Météo France de Saint Benoît rapporte à 5heures 11.7mm de pluie en 3 heures. Ces averses passagères deviennent moins fréquentes en cours de matinée et le soleil finit par s'imposer.



Il règne déjà en maître sur l'ouest et le sud dès le début de la journée.



Cet après midi le ciel est globalement nuageux dans l'intérieur avec quelques averses peu significatives possibles notamment sur les hauts de la moitié ouest. Débordements nuageux éventuels sur le littoral nord ouest .



Les éclaircies résistent bien ailleurs.



Le vent tourne légèrement à l'est-sud-est soufflant sans discontinuer vers Gillot et Pierrefonds notamment. Des rafales peuvent rentrer sur les plages de l'ouest l'après midi.



Haute mer houleuse.



Température du lagon: autour de 26.5° celsius







TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE: les maximales absolues devraient rester en dessous de 30° jusqu'à 29° à Saint Gilles/Grand Fond . Comme hier sensation de fraîcheur dans les hauts.





SAINT DENIS: Maximum de 27° celsius



LE PORT : Maximum de 28° celsius



SAINT GILLES: Maximum de 28/29° celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 27° celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 27° celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 25° celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 26° celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 27° celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 28° celsius



VOLCAN: Maximum de 16° celsius



MAIDO: Maximum de 15° celsius



BOURG MURAT: Maximum de 19° celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 21° celsius



CILAOS: Maximum de 22° celsius



SALAZIE: Maximum de 21° celsius





Je vous souhaite une excellente journée.



Cheers,

PATRICK HOAREAU Lu 198 fois





