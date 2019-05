A la Une . 06h: humide sur l'est ce matin, le thermomètre remonte un peu Vendredi et Samedi Les vents encore assez soutenus aujourd'hui faibliront Vendredi et Samedi

2019 MAI 29 06H15 REUNION



Bonjour la Réunion!



06heures: l'image satellite montre des nuages d'alizé aux portes des côtes est de la REUNION.



REMARQUES GENERALES: matinée humide sur l'est et le nord-est et par débordements temporaires jusqu'à Saint Denis. Les températures peuvent avoir du mal à décoller avec une sensation de fraîcheur accentuée notamment au volcan ou sur les Plaines.

Ce matin à 6heures les stations de Météo France rapportent 3.6° au Maïdo, 6.7° au volcan, 8.3° à la Nouvelle et 8.6° au 27è à la Plaine des Cafres.

D'ici la fin de matinée les éclaircies devraient se développer sur ces régions avec une remontée du thermomètre.



Sur l'ouest et le sud le soleil ne souffre d'aucune concurrence ce matin. Le ciel est dégagé au Maïdo. Sur le littoral les températures retrouvent vite des valeurs conformes ou presque à une fin de Mai.



Cet après midi le ciel est globalement nuageux dans l'intérieur avec quelques averses peu significatives possibles notamment sur les hauts de la moitié ouest. Débordements nuageux éventuels sur le littoral nord ouest .



Les éclaircies résistent bien ailleurs.



Les rafales de 50/60km/h de l'est-sud-est intéressent surtout les régions de Gillot et de Pierrefonds . Sur la côte est et dans la région du volcan les rafales sont plus modérées.



Haute mer houleuse.



Température du lagon: autour de 26.5° celsius





TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE: les températures auront probablement encore du mal à décoller ce matin sur l'est voire le nord avec l'humidité. Sensation de fraîcheur accentuée notamment au volcan si le soleil ne perce pas.

Maximale autour de 29° attendue à Grand Fond/Saint Gilles.





SAINT DENIS: Maximum de 27° celsius



LE PORT : Maximum de 28° celsius



SAINT GILLES: Maximum de 28/29° celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 27° celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 27° celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 25° celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 26° celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 26° celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 26° celsius



VOLCAN: Maximum de 15° celsius



MAIDO: Maximum de 14° celsius



BOURG MURAT: Maximum de 18° celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 20° celsius



CILAOS: Maximum de 21° celsius



SALAZIE: Maximum de 20° celsius





Je vous souhaite une excellente journée.



Cheers,

