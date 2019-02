06h: Maurice: averses parfois orageuses dans la journée. Réunion: temps pluvieux en fin de journée

Bonjour la Réunion

2: je vous propose ma vidéo

ICI

.

05h: la zone d'instabilité modérément active s'approche de Maurice par l'est. Bonnes averses sur Rodrigues la nuit précédente avec 51.4mm en quelques heures à Plaine Corail.2019 Février 26 06h10 Mascareignes1: la zone d'instabilité est bien visible sur les images satellite à l'est de Maurice. Elle a apporté de bonnes averses la nuit dernière sur Rodrigues. Elle devrait toucher Maurice d'ici la fin de la matinée et cet après midi en y apportant des averses éparses parfois orageuses.Ensuite en se décalant vers l'ouest elle pourrait toucher l'est et le nord de la Réunion et les hauteurs associées en fin de journée de Mardi.3: je reviendrai vers vous ce matin et cet après midi pour ajuster les prévisions et faire un point en temps réel.3: je vous souhaite une excellente journée de mardi.A plus tard.Cheers,Patrick Hoareau.