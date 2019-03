02heures: HALEH(17S) atteint son pic d'intensité de cyclone intense de catégorie 4 US heureusement loin de toute terre

HALEH(17S)

ialisé. L'environnement du cyclone intense deviendra défavorable après 36heures avec le renforcement du cisaillement alors que l'océan se rafraichira de manière significative. Ainsi la prévision fait passer le système encore classé cyclone intense dans 48heures à forte tempête dans 96heures.

HALEH est un "système d'école" intéressant à suivre et qui ne menace aucune terre habitée.

Image mirco-ondes de 21h46. L'oeil est ceinturé étroitement par un anneau de convection très intense dans les quadrants sud et ouest(couleur rouge) ce qui témoigne du niveau d'organisation atteint par ce cyclone intense, déjà le 6ième de la saison sur le Sud Ouest Indien.