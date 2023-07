A la Une . 0 degré ce matin au Pas de Bellecombe-Jacob, 1 degré au Maïdo et à la Plaine des Chicots

La Réunion baigne dans un temps toujours frais et sec ce samedi. Découvrez les prévisions de Météo France pour ce 1er juillet. Par LG - Publié le Samedi 1 Juillet 2023 à 07:19

La Réunion continue de baigner dans une atmosphère hivernale, 0 degré ce matin au Pas de Bellecombe-Jacob, 1 degré au Maïdo et à la Plaine des Chicots.



Heureusement, cette fraîcheur est accompagnée d'un temps sec, synonyme de soleil majoritaire ce matin, et une présence nuageuse somme toute assez discrète cet après-midi. Petites gouttes possibles par place dans les Hauts, mais bien trop rares pour être significatives.



Bonne nouvelle du côté de l'alizé qui ralentit franchement, on aura du mal à atteindre les 50 km/h en rafales. Par contre, les poins hauts de l'île comme le Volcan ou le Maïdo seront bien ventilés (60 km/h), ce qui va accentuer la sensation de froid.



La mer reste agitée dans l'ouest et le sud avec une houle stable autour des 2 mètres.