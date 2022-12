A la Une .

0-3000 : Retour en images

La "Verticale" s'est courue ce samedi entre Saint-Pierre et le Piton des Neiges. Cyril Bourdon a remporté la 3e édition de cet événement sportif hors du commun. Voici les plus belles images de la course et du paysage magnifique de La Réunion qui s'offrait aux participants. Images d'Alexandre Robert.