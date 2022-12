La grande Une 0-3000 : Cyril Bourdon s'impose au sommet du Piton des Neiges

Cyril Bourdon s'impose sur "La Verticale". Le vainqueur de la troisième édition de la 0-3000 a franchi la ligne d'arrivée aux alentours de 11h. Le cycliste professionnel Warren Barguil termine à la deuxième position. Par Régis Labrousse, Alexandre Robert - Publié le Samedi 3 Décembre 2022 à 11:09

La 0-3000 a dû être modifiée à la dernière minute peu avant le départ. La station d'épuration de Pierrefonds a connu des problèmes techniques et la baignade a été interdite à Saint-Pierre face aux menaces de pollution. L'épreuve de natation dans le lagon de Saint-Pierre a donc été remplacée par une course à pied.

Warren Barguil a dominé une grande partie de la course. Il est arrivé en tête à Cilaos à la fin d'épreuve cycliste. Le meilleur grimpeur du Tour de France en 2017 a été fidèle à sa réputation et a montré sa grande forme.



Mais il a perdu du terrain lors de l'ascension du Piton des Neiges

Photos, vidéos : Alexandre Robert