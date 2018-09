📷World Clean Up Day: Retour en images

Le World Clean Up Day a lieu partout dans le monde ce samedi 15 septembre 2018. Le but étant de faire réagir tous les citoyens sur le problème de pollution dû aux multiples déchets laissés à l'abandon dans la nature. Cette journée internationale tend sensibiliser les citoyens et les inciter à prendre leurs responsabilités.



A cette occasion, les Réunionnais ont été nombreux à se sentir concernés. Ils se sont ainsi rassemblés pour nettoyer ensemble une nouvelle fois le littoral. Plusieurs évènements ont rythmé cette journée aux quatre coins de l'île. Comme ce matin sur le lancastel près du Banian, où le ramassage des déchets s'est effectué dans la convivialité et la bonne humeur.