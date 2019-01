📷Visite de la présidente de la FNSEA : La Chambre verte en ligne de mire

La présidente de la FNSEA et le secrétaire général des JA étaient en déplacement dans notre île samedi et dimanche. La visite de Christiane Lambert et Samuel Vandaele a été rythmée par des rencontres avec des agriculteurs mais aussi par les élections à la Chambre d’agriculture.



Selon la FDSEA, 400 personnes se sont rendues au meeting organisé vendredi au Tampon. A cette occasion ont été présentés les points clés du programme de la FDSEA et des JA de l’île.



Pour ravir la Chambre à la CGPER, les deux syndicats agricoles misent notamment sur le développement des filières d’excellence et innovantes de la canne énergie en passant par le cannabis thérapeutique, la permaculture ou aquaponie. Appuyer la production des filières animales, valoriser le foncier ou encore assurer la compétitivité des entreprises agricoles ont été également proposés.