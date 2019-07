📷Un baptême de l’air en CASA pour les marmailles de 1000 Sourires avec le Détachement Air 181

Du Piton de la Fournaise Ă Saint-Paul



Au moment d’attacher les ceintures, juste avant le décollage, l’excitation et l’appréhension se lisent sur les visages. Heureusement, Thierry Jardinot, humoriste et parrain historique de l’association, est aussi du vol, pour faire rire les plus impressionnés. Et c’est parti pour près de 30 minutes de vol, au dessus de l’île. Le ciel est dégagé, et de l’autre côté du hublot, les marmailles voient défiler des paysages à couper le souffle.



Les petits passagers reconnaissent le Maïdo, le Piton des Neiges ou encore la Plaine des Palmistes. Puis, ils poussent de grand “Oh”, quand le Casa survole la plaine des Sables puis le Piton de la Fournaise. “On est tout près, on dirait qu’on va atterrir dessus”, rigole Thaïssa.