📷Station-service : 1,3 kg de zamal saisi par la police, un commercial en garde à vue

La grande Une đź“·Station-service : 1,3 kg de zamal saisi par la police, un commercial en garde Ă vue





Les unités de la BAC de Saint-Denis ont retrouvé 1,3 kg de têtes de zamal dans son coffre, destinées à être vendues à des commerces, pour une valeur totale de 40.000 euros. L’homme a été placé en garde à vue pour détention, transport et offre de stupéfiants. Il est ressorti du commissariat vers 19h35. Le gérant de la station a également été auditionné. Un peu avant midi ce mardi, les forces de police sont intervenues dans une station-service de Saint-Denis qui vendait du zamal soi-disant légal. Coup du hasard, le commercial qui fournissait la station en cannabis était présent à ce moment-là .Les unités de la BAC de Saint-Denis ont retrouvé 1,3 kg de têtes de zamal dans son coffre, destinées à être vendues à des commerces, pour une valeur totale de 40.000 euros. L’homme a été placé en garde à vue pour détention, transport et offre de stupéfiants. Il est ressorti du commissariat vers 19h35. Le gérant de la station a également été auditionné.

Ce sont les policiers du SIAAP (Service d'Intervention d'Aide et d'Assistance de Proximité) placés sous l'autorité du commissaire Jérôme Besse qui ont procédé aux vérifications dans cette station-service du chef-lieu. Étaient présents les unités de la BAC de Saint-Denis pour la saisie des produits stupéfiants, celle de la Cellule de Police Administrative pour le contrôle de l'établissement et la Compagnie départementale d'intervention pour la sécurisation des lieux.



La vente et la possession de tête de fleurs de cannabis sont illégaux, qu’elles contiennent moins de 0,2% de THC ou pas.



Reste à voir comment ces produits d’une marque suisse sont arrivés jusqu’à La Réunion. L'enquête de police se poursuit. Charlotte Molina Lu 2219 fois