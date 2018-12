📷Saline les Bains : inauguration du skatepark "Elio Canestri"

Le skatepark de La Saline Les Bains porte désormais le nom d' "Elio Canestri" en hommage à ce jeune surfeur victime d'une attaque de requin en avril 2015. Un moment d'émotion pour ses proches et ses amis, aux côtés de qui le jeune Elio pratiquait également le skateboard.



Son visage apparait désormais sur un panneau où l'on peut lire les mots suivant :



Elio Canestri, né le 24 septembre 2001 à Saint-Paul, était un jeune surfeur surdoué avec un palmarès éloquent pour son jeune âge. Il nous a quitté trop jeunes dans des circonstances tragiques.



Elio Canestri était un jeune homme passionné par de nombreux sports et pratiquait le skateboard en complément des ses entrainements de surf. Le skate lui permettait de retrouver ses amis mais aussi de s'en faire de nouveaux.



Il était toujours disponible pour aider et partager, il se souciait du bien-être des autres, assistait spontanément les plus petits et prenait souvent des nouvelles de son entourage. Son sens de l'humour et sa grande finesse d'esprit étaient parfois déroutant pour son jeune âge.