📷Saint-Joseph : Les "Jardins du 20 désamb" inaugurés

Dans le cadre des Commémorations de l'Abolition de l'Esclavage, la Ville de Saint-Joseph a inauguré ce jeudi les "Jardins du 20 désamb". Ce site connu des Saint-Joséphois comme le Parc de la Cressonnière accueille désormais la Stèle en hommage à Joseph Fandiova, dernier Engagé ayant vécu à Saint-Joseph ainsi qu'un "mur des Esclaves", reprenant le nom de 1335 Esclaves ayant vécu sur la commune.



En 1848, Saint-Joseph comptait 5 779 habitants parmi lesquels on dénombrait 2 613 esclaves pour 3 166 hommes libres. Soit près d’un 1 habitant sur 2 qui vivait dans la condition d’esclaves sur notre commune.



"Ces stèles commémoratives sont notre façon d’honorer la mémoire de ceux et celles dont l'histoire aurait pu oublier le nom. A Saint-Joseph, le choix a été fait de les arracher à l'anonymat et de les mettre dans la lumière...", indique la municipalité.



Après le traditionnel défilé en hommage aux Ancêtres et l'inauguration des Jardins du 20 désamn, la matinée s'est clôturée par un spectacle thématique "Voyage Rythmique au cœur de la vie des Esclaves", proposée par l'Association JADS'R.