Société

📷Marlène Schiappa en visite à la Kaz Famnbrik

Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, est à La Réunion pour deux jours. Hier, après le lancement de la plateforme numérique Chancegal, elle s’est rendue à la Technopole et à la Kaz Famnbrik. Retour en images

Pierre Marchal - Anakaopress