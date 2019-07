📷Les matinées détente au Centre Social de la Rivière des pluies

Le Centre Social est une structure qui a 3 missions primordiales :



- L’animation globale et le développement de service à la population de son territoire ;

- Le développement de projets collectifs;

- Et la promotion de la citoyenneté.



Cela par de l’accueil du public jeune aux séniors et les personnes porteuses de handicap. Il s’agira de mettre en place un programme d’animation et de service administratif, comme l’aide aux démarches en ligne, ouvert au plus grand nombre et accessible financièrement.



Pour mettre en place ces actions collectives utiles au territoire, cet établissement s’efforce de mobiliser l’implication

des habitants tant dans la réflexion que dans la réalisation de l’action. Enfin pour promouvoir la citoyenneté, les compétences des habitants sont valorisées.



Au Centre Social de la Rivière des Pluies (CSRDP), des personnes résidentes dans le secteur permettent ainsi aux ateliers couture et salsa de se développer. Financé par la CAF, le CSRDP a un agrément qui lui permet d’avoir des subventions de 90 000 € ainsi que la participation du CCAS qui en est gestionnaire.



La solidarité, une des valeurs centrales



Nées d’une réflexion d’habitants bénévoles et de professionnels en 2012, 5 matinées et une journée de solidarité par an sont proposées à une centaine d’habitants les plus démunis de Sainte Marie. Le public préalablement repéré en partenariat avec le service social du CCAS, de l’Épicerie Sociale du Collectif d’Animation de Sainte Marie et de la Maison Départementale, bénéficie lors de ces actions d’un petit déjeuner offert, d’une distribution de vêtements propres ainsi que d’un repas à emporter confectionné par un restaurateur du secteur.



Occasionnellement, sont proposés des ateliers de sensibilisation sur le diabète, ou encore sur le bien-être par des partenaires souhaitant contribuer à cette belle action collective. Lors de la réunion de ce jour, Mme Sophie PHOCION, accompagnée de Cathy, une socio-esthéticienne, ont proposé au CSRDP d’animer un atelier esthétique et bien-être. Elles étaient surprises de la participation des hommes qui reste généralement assez rare.



Il convient de citer la participation indéfectible d’un acteur économique du quartier la Boutique Axel Lin Chan qui contribue depuis 2012 en don de denrées alimentaires (pain, café et autres aliments…). Cette action est quasiment auto financée grâce au soutien du Lion’s Club de Sainte-Marie et du Rotary club de la ville.



Ce samedi, le thème était le développement durable, en ce sens il a été offert un sac "kaba" recyclé à partir de vêtements issus des dons. Le Centre Social redonne à Titang Récup les vêtements qui n’ont pas été pris par les familles permettant ainsi de mettre en avant une belle illustration de l’économie circulaire !