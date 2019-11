📷Les infirmiers de bloc opératoire s'opposent aux pratiques ouvertes aux infirmiers

Comme à l'échelle nationale, une soixantaine de IBODE (infirmier(e)s de bloc opératoire diplômés d’état ) de La Réunion sont mobilisés ce jeudi matin devant l'ARS pour faire reconnaître leur diplôme et leurs qualifications. Les représentants des syndicats UNSA, FO et SUD sont reçus par la direction de l'Agence Régionale de Santé depuis 10H30.



"Cela fait des années que les différents gouvernements nous oublient à chaque Plan Santé, mais celui annoncé par Mme Buzyn est une aberration", s'indignent-ils. "Celui-ci donne aux infirmières en pratique avancée (IPA) le droit de suturer et/ou de faire des plâtres aux urgences avec rémunération supplémentaire. Pourtant ces pratiques font partie de notre décret de compétences du 27 janvier 2015".



En colère, ils revendiquent une revalorisation salariale (avec notamment l'instauration d'une prime spéciale de 300 euros et la revalorisation des grilles indiciaires) et professionnelle, mais aussi l'amélioration des conditions de travail, estimant qu'elles se sont dégradées. Un véritable plan de formation pour que les IDE (Infirmiers Diplômés d'Etat) puissent accéder au diplôme d'IBODE par validation des acquis de l'expérience.