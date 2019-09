A la Une ... 📷Les avocats réunionnais vent debout contre la réforme des retraites

Les avocats de France observeront aujourd'hui une journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites afin de protester contre la remise en cause de leur régime indépendant actuel. Les barreaux de Saint-Denis et de Saint-Pierre participeront à ce mouvement en ne plaidant aucune affaire aujourd'hui. Les avocats réunionnais demanderont des renvois d'audiences et refuseront d'assurer les permanences habituelles.



La reforme des retraites, telle qu'elle est prévue par le gouvernement, prévoit de mettre en place un "régime universel de retraite" qui absorbera les 42 régimes existant, dont celui des avocats. Comme l'expliquent les bâtonniers des Outre-Mer dans un communiqué commun :



"On ne peut pas traiter de manière uniforme des situations profondément différentes.



Les avocats ont construit depuis des décennies une caisse de retraite autonome gérée par des avocats pour des avocats. La gestion stricte de notre caisse et les efforts collectifs des avocats ont permis de constituer des réserves s'élevant à ce jour à 2 milliards d'euros pour assurer nos retraites jusqu'en 2050.



Notre caisse est solidaire des caisses déficitaires et leur reverse chaque année plus de 80 millions d'euros soit 1200€ par avocat. Cette reforme, injuste et scélérate, prévoit la confiscation de nos réserves, le doublement de nos cotisations, la dégradation du montant de nos retraites et la remise en cause des pensions de réversion.



Les avocats du barreau de Saint-Pierre protestent à leur manière



Quelle profession peut accepter qu'on lui supprime ses économies ? Nos économies ne peuvent être confisquées pour combler les déficits abyssaux de ceux qui n'ont pas été prévoyants. Quelle profession peut supporter un doublement de ses cotisations de retraite passant d'un taux de 14% à 28% avec à la clé une baisse de la pension de retraite ?



À titre d'exemple, aujourd'hui, celui qui déclare 24 000€ par an, paye une cotisation annuelle de 3744€ soit 312€/mois pour une retraite de base de 1724€ par mois. Demain, avec la réforme, pour le même revenu annuel, la cotisation annuelle serait de 6748€/an soit 562,33€ par mois pour une retraite de 1168€ mensuelle (...).



Dans nos territoires ultramarins où le recours au secteur assisté est 30% plus important qu'en France hexagonale, cette réforme entraînerait une remise en cause des interventions à l'aide juridictionnelle et à la commission d'office. Il est hors de question de laisser les pouvoirs publics casser un régime de retraite sain, autonome, qui fonctionne sans rien attendre de l'Etat.



Derrière la volonté affichée du gouvernement d'instaurer un régime apparemment unifié et équitable, se cache en réalité une réforme porteuse d'injustice sociale pour les professionnels libéraux que nous sommes, de même que pour les justiciables.



Il serait regrettable que le droit de se défendre devienne un luxe à portée d'une minorité. Nous n'avons d'autre choix que de nous battre pour sauvegarder le régime de retraite autonome des avocats."



Dans le cadre de ce mouvement de grève, les avocats du barreau de Saint-Pierre recevront gratuitement les professionnels impactés par cette reforme l'après midi du 16 septembre.



