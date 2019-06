📷La commune du Tampon présente les Tableaux Numériques Interactifs (TNI)

Le Maire du Tampon a déclaré : "Le tableau numérique interactif est une solution innovante et adaptée, garantissant l’utilisation de cet outil numérique à des fins exclusivement pédagogiques ; c’est un outil moderne à la disposition des enseignantes et des élèves. L’engagement de la commune (acquisition des 322 TNI, installation électrique, formation des enseignants à l’utilisation) représente un investissement de près de 1,5 million d’euros. C’est un effort financier important que nous consentons car nous sommes assurés de son utilité au profit des élèves grâce à l’engagement de l’éducation nationale et des enseignants. Sans l’engagement de la commune, nos écoles, nos enseignants et près de 10 000 élèves du Tampon n’auraient pas bénéficié de cette avancée technologique ! mais sans l’engagement de l’éducation nationale, l’installation de ces tableaux numériques n’aurait aucune utilité".



Le Recteur a lui déclaré : "Les tableaux numériques permettent de préparer au mieux les enfants au numérique. Ce nouvel outil pédagogique fait réfléchir intelligemment et différemment les enseignants et les enfants qui peuvent travailler de façon collective et j'ai remarqué que la notion d'erreur est dédramatisée."