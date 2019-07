📷Jeux des Îles: Les athlètes sont arrivés à Maurice

On sentait l’impatience et la fatigue dans les yeux des athlètes en partance pour l’île Maurice ce matin à Gillot à 7h00. Plus de 400 sportifs avec leurs coachs avaient envahi le hall de l’aéroport Roland Garros, donnant une atmosphère particulière à l’aérogare.



Nombreux, les parents étaient venus accompagner leur progéniture, prodiguant moult conseils aux plus jeunes, un dernier baiser pour les conjoints. Un dernier au revoir avant d’embarquer dans l’avion spécialement affrété pour l’occasion par la compagnie Air Austral.



Un embarquement ralenti par les nombreuses formalités de départ et le matériel devant aller en soute. Entre les vélos, les planches pour la voile, le matériel embarqué est plus que conséquent.



Gageons que nos sportifs ne rencontreront pas trop de formalités contraignantes à leur débarquement à Plaisance.

Des photos de leur départ de l'aéroport Roland-Garros signées Pierre Marchal / Anakaopress :