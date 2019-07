📷FAZSOI: ​Le capitaine de frégate Arnaud Bolelli, nouveau commandant du Nivôse

Le mercredi 31 juillet 2019, le général Eric Vidaud, commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) a présidé la passation de commandement de la frégate de surveillance Nivôse.



Le capitaine de frégate Arnaud Bolelli est désormais le nouveau commandant du Nivôse. Le Nivôse assure des missions de contrôle des espaces maritimes français telles que la lutte contre les narcotrafics et la piraterie, la police des pêches, les secours au profit des marins civils et militaires.



Il dispose d’un hélicoptère embarqué Panther, et d’un armement qui lui permettent d’assurer sa protection ou de soutenir l’action des troupes au sol dans le cadre d’une évacuation de ressortissants.



Les deux frégates de surveillance basées à la Réunion, Nivôse et Floréal, sont déployées du nord de l’océan Indien jusqu’aux Terres australes et antarctiques françaises.