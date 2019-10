A la Une . 📷Diagonale des Fous : Grégoire Curmer premier à pointer au Maïdo 2863 fous sont officiellement engagés sur les sentiers de La Réunion depuis hier soir. Si certains ont abandonné durant les premiers kilomètres avalés durant la nuit, d'autres caracolent en tête. Qu'ils soient favoris ou traileurs moins aguerris, 166 km et 9611 mètres de dénivelé positif attendent ces forçats de la route pour une édition anniversaire du Grand Raid : celle des trente ans de sa création. C'était en 1989 sous son appellation "La Marche des Cimes". Retrouvez tout au long de cette journée les positions et les chronos du trio de tête chez les hommes et chez les femmes inscrits dans la Diagonale des fous :





Derrière lui, Maxime Cazajous pointait à 13H19 sur le précédent pointage de Roche Plate et poursuit sa remontée spectaculaire : Maxime faisait partie du peloton de tête qui s’est perdu dans la nuit et a pris la direction de la course du Zembrocal avant de faire demi-tour.



Plusieurs favoris avaient alors choisi d’abandonner, mais Maxime lui a rattrapé la tête de course malgré le temps et l’énergie perdus à cause de cette erreur.



Robert Chicaud, président de l’association Grand Raid s’est exprimé sur cette mésaventure sur la Radio de Réunion le 1ère. Selon le comité qui mène une enquête interne, deux individus extérieurs à la course auraient été vus dans le secteur quelques heures plus tôt. Pour Robert Chicaud, ils pourraient être les auteurs de cet acte malintentionné.



Juste derrière en troisième position, Rémi Badoc vient d'abandonner offrant le podium virtuel à Nicolas Rivière. Le Réunionnais qui avait gardé la première place sur plusieurs dizaines de kilomètres est attendu au Maïdo. On pourra alors évaluer ses chances pour la seconde partie du tracé. Grégoire Curmer vient de pointer au Maïdo. En tête depuis la Plaine des Merles, le Haut-Savoyard poursuit son cavalier seul.Derrière lui, Maxime Cazajous pointait à 13H19 sur le précédent pointage de Roche Plate et poursuit sa remontée spectaculaire : Maxime faisait partie du peloton de tête qui s’est perdu dans la nuit et a pris la direction de la course du Zembrocal avant de faire demi-tour.Plusieurs favoris avaient alors choisi d’abandonner, mais Maxime lui a rattrapé la tête de course malgré le temps et l’énergie perdus à cause de cette erreur.Robert Chicaud, président de l’association Grand Raid s’est exprimé sur cette mésaventure sur la Radio de Réunion le 1ère. Selon le comité qui mène une enquête interne, deux individus extérieurs à la course auraient été vus dans le secteur quelques heures plus tôt. Pour Robert Chicaud, ils pourraient être les auteurs de cet acte malintentionné.Juste derrière en troisième position, Rémi Badoc vient d'abandonner offrant le podium virtuel à Nicolas Rivière. Le Réunionnais qui avait gardé la première place sur plusieurs dizaines de kilomètres est attendu au Maïdo. On pourra alors évaluer ses chances pour la seconde partie du tracé.







LE CLASSEMENT SCRATCH HOMMES :









POINTAGE AU MAIDO Grégoire CURMER à 14H37 Maxime CAZAJOUS





Sandrine Béranger (France), Carine Loyer (Guyane), Sabrina Stanley (USA), Anna-Marie Watson (Angleterre) ou encore la Suissesse Laurence Yerly sont annoncées comme les principales prétendantes à la victoire, tout comme les traileuses locales Gilberte Libel et Alexandra Clain.



Au lever du jour, trois coureuses se détachent, Marion Delespierre, toujours en tête à Cilaos, suivie de Hélène Valette et Alenxandra Clain :



LE CLASSEMENT SCRATCH FEMMES :

POINTAGE À SENTIER SCOUT Marion DELESPIERRE 12 : 02 Hélène VALETTE 12 : 31 Alexandra CLAIN 12 : 37 Elle avait bouclé la traversée de La Réunion l'an dernier en 28 heures et 54 minutes, soit, à titre indicatif, plus de cinq heures que Benoît Girondel chez les garçons. Jocelyne Pauly ne défendra pas son titre cette année chez les féminines.Sandrine Béranger (France), Carine Loyer (Guyane), Sabrina Stanley (USA), Anna-Marie Watson (Angleterre) ou encore la Suissesse Laurence Yerly sont annoncées comme les principales prétendantes à la victoire, tout comme les traileuses locales Gilberte Libel et Alexandra Clain.Au lever du jour, trois coureuses se détachent, Marion Delespierre, toujours en tête à Cilaos, suivie de Hélène Valette et Alenxandra Clain :

En quatrième position depuis Marla, le Réunionnais Nicolas Rivière s'est arrêté quelques secondes à Roche Plate pour se nourir.

Zinfos974 Lu 12994 fois







Dans la même rubrique : < > Grand Raid 2019 : Alexis Sevennec remporte la Mascareignes Grand Raid 2019 : Benoît Girondel explique les raisons de son abandon