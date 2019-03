📷Assassinat à St-Louis: Les 2 locataires présentés au tribunal de Saint-Pierre

Les deux assassins présumés de Maximin Chane Fane sont présentés en ce moment même au palais de justice de Saint-Pierre.



Le père de 48 ans et son fils de 24 ans louaient une maison à Maximin Chane Fane dans la cité Coco à Saint-Louis. Le week end dernier, ce dernier était visiblement venu réclamer le paiement d'arriérés de loyers lorsque l'impensable est arrivé.



​Les deux locataires du logement appartenant à la victime auraient porté des coups mortels au propriétaire du logement situé près du quartier de Palissade.



L'homme âgé de 73 ans a été découvert ce dimanche après-midi après le signalement inquiétant des voisins qui avaient vu des traces de sang sur la clôture de la maison louée. L’homme avait été retrouvé poignardé, gisant au sol, dans la maison.



Ce lundi soir, le procureur de la République de Saint-Pierre informait que "l'autopsie réalisée ce jour a permis de préciser les blessures infligées au défunt. Les médecins légistes ont retrouvé de nombreuses plaies, notamment sur le thorax, dans le dos ainsi qu'au niveau du cou. Ces blessures sont compatibles avec des coups portés avec une arme blanche. Des expertises médico-légales plus poussées permettront de connaître la chronologie exacte des coups portés."



Les deux mis en cause pourraient être mis en examen pour assassinat en fin de journée.